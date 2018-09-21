Ниинистё рассказал о подаренном Путиным архиве документов по Маннергейму

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о подаренных российским лидером Владимиром Путиным архивных документах, которые касаются экс-главы финского государства Карла Густава Маннергейма.

Об этом пишет газета Maaseudun Tulevaisuus.

Путин сделал подарок финскому коллеге 22 августа в Сочи в ходе встречи двух лидеров. 24 августа Ниинистё исполнилось 70 лет, что и стало поводом для подарка.

По словам политика, среди архивных документов содержатся фотографии и письма, связанные с Маннергеймом и его семьёй. Также в архиве содержится речь маршала, в которой он предупреждает о «великой державе, которая расположена на востоке от границы» страны.

Ранее Ниинистё назвал встречу с Путиным в Сочи «солнечной».