Ниинистё рассказал о подаренном Путиным архиве документов по Маннергейму

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Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о подаренных российским лидером Владимиром Путиным архивных документах, которые касаются экс-главы финского государства Карла Густава Маннергейма.
Ниинистё рассказал о подаренном Путиным архиве документов по Маннергейму
  • Reuters

Об этом пишет газета Maaseudun Tulevaisuus.

Путин сделал подарок финскому коллеге 22 августа в Сочи в ходе встречи двух лидеров. 24 августа Ниинистё исполнилось 70 лет, что и стало поводом для подарка.

По словам политика, среди архивных документов содержатся фотографии и письма, связанные с Маннергеймом и его семьёй. Также в архиве содержится речь маршала, в которой он предупреждает о «великой державе, которая расположена на востоке от границы» страны.

Ранее Ниинистё назвал встречу с Путиным в Сочи «солнечной».

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