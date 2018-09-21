Глава МИД Японии обсудил с Помпео ситуацию вокруг КНДР
Об этом сообщили в пресс-службе японского МИД.
«Стороны договорились, что будут и впредь согласовывать свою политику по проблеме Северной Кореи с учётом состоявшегося 18-19 сентября межкорейского саммита», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.
Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.