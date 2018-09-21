Глава МИД Японии обсудил с Помпео ситуацию вокруг КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР.

Об этом сообщили в пресс-службе японского МИД.

«Стороны договорились, что будут и впредь согласовывать свою политику по проблеме Северной Кореи с учётом состоявшегося 18-19 сентября межкорейского саммита», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.