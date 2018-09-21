Хейли назвала безответственным решение Керри не сообщать о своих контактах с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри продемонстрировал безответственность, не поставив заранее в известность действующую американскую администрацию о встречах с властями Ирана. Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе беседы с Fox News.

«Это было безответственно и неуважительно», — отметила она.

Дипломат добавила, что действия Керри «нанесли вред Америке».

Ранее Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост госсекретаря, встречался с руководством Ирана в том числе для обсуждения ядерной сделки.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп обвинил Керри в незаконных встречах с властями Ирана, задавшись вопросом, почему экс-госсекретарь США не зарегистрировался иностранным агентом.