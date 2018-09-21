Хейли назвала безответственным решение Керри не сообщать о своих контактах с Ираном
«Это было безответственно и неуважительно», — отметила она.
Дипломат добавила, что действия Керри «нанесли вред Америке».
Ранее Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост госсекретаря, встречался с руководством Ирана в том числе для обсуждения ядерной сделки.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп обвинил Керри в незаконных встречах с властями Ирана, задавшись вопросом, почему экс-госсекретарь США не зарегистрировался иностранным агентом.