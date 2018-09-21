Небензя призвал США пересмотреть свой подход к политике на Ближнем Востоке

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Соединённым Штатам следует пересмотреть свой подход к ближневосточному урегулированию. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Накапливаются признаки, свидетельствующие о стремлении подорвать наработанную, в том числе с участием США, платформу урегулирования. Как иначе можно рассматривать последние решения Вашингтона по Иерусалиму, закрытию представительства Организации освобождения Палестины в столице США», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что данные шаги Вашингтона «наносят серьёзный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке».

Ранее Небензя заявил, что российская сторона готова организовать встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве. 

1 сентября в Госдепе официально заявили о прекращении выделения ООН денег для оказания помощи Палестине. Кроме того, 10 сентября американское внешнеполитическое ведомство объявило о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. 

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