Глава Литвы заявила о желании ЕС избежать «бесконтрольного» брексита

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Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что для страны, равно как и для всего Евросоюза, важно избежать бесконтрольного процесса брексита, который может понести за собой негативные последствия как для Великобритании, так и для всей Европы.
Глава Литвы заявила о желании ЕС избежать «бесконтрольного» брексита
  • ©Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейчас самое главное, чтобы сама Великобритания решила, каким она видит процесс выхода, и чтобы население и политики страны предоставили премьер-министру Великобритании прочный мандат для ведения переговоров. Только так можно гарантировать эффективный процесс переговоров и выгодный для обеих сторон результат», — говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

В материалах пресс-службы отмечается, что ЕС готов к «доброжелательному и конструктивному сотрудничеству с Соединённым Королевством в деле завершения процесса переговоров и создания новой модели будущих отношений».

19 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц, заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» выхода Британии из состава Европейского союза и готовности идти на компромисс.

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