Глава Литвы заявила о желании ЕС избежать «бесконтрольного» брексита
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«Сейчас самое главное, чтобы сама Великобритания решила, каким она видит процесс выхода, и чтобы население и политики страны предоставили премьер-министру Великобритании прочный мандат для ведения переговоров. Только так можно гарантировать эффективный процесс переговоров и выгодный для обеих сторон результат», — говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.
В материалах пресс-службы отмечается, что ЕС готов к «доброжелательному и конструктивному сотрудничеству с Соединённым Королевством в деле завершения процесса переговоров и создания новой модели будущих отношений».
19 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц, заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» выхода Британии из состава Европейского союза и готовности идти на компромисс.