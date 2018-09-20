Глава Литвы заявила о желании ЕС избежать «бесконтрольного» брексита

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что для страны, равно как и для всего Евросоюза, важно избежать бесконтрольного процесса брексита, который может понести за собой негативные последствия как для Великобритании, так и для всей Европы.

«Сейчас самое главное, чтобы сама Великобритания решила, каким она видит процесс выхода, и чтобы население и политики страны предоставили премьер-министру Великобритании прочный мандат для ведения переговоров. Только так можно гарантировать эффективный процесс переговоров и выгодный для обеих сторон результат», — говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

В материалах пресс-службы отмечается, что ЕС готов к «доброжелательному и конструктивному сотрудничеству с Соединённым Королевством в деле завершения процесса переговоров и создания новой модели будущих отношений».

19 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц, заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» выхода Британии из состава Европейского союза и готовности идти на компромисс.