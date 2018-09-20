В Раде предложили перенести посольство Украины в Иерусалим

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В Верховной раде инициируют перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим, информирует телеканал «112 Украина».
В Раде предложили перенести посольство Украины в Иерусалим
  • РИА Новости

Как отмечается, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также её представители зарегистрировали проект постановления, который предлагает обратиться к президенту с просьбой о переносе украинского посольства.

При этом 19 сентября Ляшко, комментируя заявление посла Палестины в России относительно Крыма, написал в Facebook, что намерен вместе со своей партией зарегистрировать проект о переносе посольства Украины в Иерусалим.

«Призываю всех единомышленников присоединиться к моей инициативе», — написал он.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия» заявил, что власти страны поддерживают позицию России в вопросе Крыма.

В декабре 2017 года США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля и приступили к переносу американского посольства

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что решение США перенести посольство было ошибочным.

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