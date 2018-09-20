СМИ: Часть побережья Греции покрылась густой паутиной

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В городе Аитолико, Греция, часть побережья покрылась густой паутиной, сообщает Newsit.gr.
СМИ: Часть побережья Греции покрылась густой паутиной
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Паутина длиной не менее 300 метров покрыла не только пляж, но и пальмы с кустами.

«Явление, которое мы наблюдали в Аитолико, не беспрецедентно. Это происходит не в первый раз. Это сезонное явление, которое происходит в основном в конце лета и в начале осени и вызвано пауками-тетрагнатидами… Эти пауки очень маленькие по размеру, но они способны создавать огромную паутину», — сообщила Мария Хатзаки, доцент кафедры молекулярной биологии и генетики Университета Фракии.

Она объяснила, что это явление вызвали благоприятные для увеличения популяции условия: «обильная пища, высокие температуры и достаточная влажность».

Учёная подчеркнула, что для людей и растений «нашествие пауков» не несёт опасности.

В феврале на пляже Лидо во французской Ницце образовалась воронка диаметром пять метров. 

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