Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
- Reuters
«Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолёта Ил-20», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили работу в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и международные вопросы.
Ранее сирийский лидер Башар Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.