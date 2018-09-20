Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении в Сирии самолёта Ил-20. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
  • Reuters

«Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолёта Ил-20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили работу в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и международные вопросы.

Ранее сирийский лидер Башар Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. 

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