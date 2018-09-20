Иран призвал ООН взять под контроль якобы имеющуюся у Израиля ядерную программу

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Иран направил письмо в Совет Безопасности ООН и генсеку международной организации Антониу Гутерришу, в котором призвал взять под контроль якобы имеющуюся у Израиля ядерную программу.
Иран призвал ООН взять под контроль якобы имеющуюся у Израиля ядерную программу
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом сообщает Irib.

«Наличие ядерного оружия... является самой большой угрозой безопасности в регионе», — указывается в обращении.

В Иране заявили, что Израиль должен присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ.

Как указывает ТАСС, израильские власти никогда официально не подтверждали и не опровергали наличие у страны ядерных боеголовок.

20 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что одна из важнейших задач страны — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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