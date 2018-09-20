Иран призвал ООН взять под контроль якобы имеющуюся у Израиля ядерную программу
- РИА Новости
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Об этом сообщает Irib.
«Наличие ядерного оружия... является самой большой угрозой безопасности в регионе», — указывается в обращении.
В Иране заявили, что Израиль должен присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ.
Как указывает ТАСС, израильские власти никогда официально не подтверждали и не опровергали наличие у страны ядерных боеголовок.
20 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что одна из важнейших задач страны — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.