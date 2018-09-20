Замгоссекретаря США обсудил с главой МИД Грузии вопросы безопасности

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудил с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани вопросы безопасности и сотрудничества между двумя странами.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«В ходе встречи замгоссекретаря Хейл подтвердил, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Обе стороны обсудили сотрудничество США и Грузии по общим приоритетам в области глобальной безопасности, а также взгляды сторон на события в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе ситуацию в регионе и экономические вопросы.

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