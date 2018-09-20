Трамп посетил пострадавшие от урагана штаты Северная и Южная Каролина

Американский президент Дональд Трамп посетил штаты Северная и Южная Каролина, которые пострадали из-за урагана «Флоренс».

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления перед журналистами президент отметил, что пострадавшие города штатов получат поддержку федерального правительства.

Кроме того, отмечается, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 36.

Ранее сообщалось, что В США в Южной и Северной Каролине, а также в Вирджинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека.