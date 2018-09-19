Ливан выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

В Министерстве иностранных дел Ливана выразили соболезнования в связи с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию коммюнике внешнеполитического ведомства страны.

«МИД Ливана осуждает израильские авиаудары по Сирии. Министерство иностранных дел выражает глубочайшие соболезнования народу и руководству России в связи с гибелью 15 военнослужащих в Сирии», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали инцидент с Ил-20, который потерпел крушение у берегов САР.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент с самолётом произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.