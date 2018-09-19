Ливан выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию коммюнике внешнеполитического ведомства страны.
«МИД Ливана осуждает израильские авиаудары по Сирии. Министерство иностранных дел выражает глубочайшие соболезнования народу и руководству России в связи с гибелью 15 военнослужащих в Сирии», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали инцидент с Ил-20, который потерпел крушение у берегов САР.
Согласно заявлению Минобороны России, инцидент с самолётом произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.