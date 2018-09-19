Полиция назвала мотив наехавшего на пешеходов у мечети в Лондоне
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«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, однако аспект ненависти учитывается детективами как отягчающее обстоятельство», — указывается в заявлении.
Как отмечается, четыре пассажира автомобиля вступили в перепалку с группой посетителей центра мусульманской общины. Предположительно, они высказали комментарии исламофобского характера.
По данным правоохранительных органов, пассажиры автомобиля были в нетрезвом состоянии и употребляли наркотики. Скрывшийся с места происшествия водитель разыскивается властями.
Ранее сообщалось, что водитель совершил наезд на пешеходов около мечети в Лондоне. Пострадали три человека.