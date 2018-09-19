Полиция назвала мотив наехавшего на пешеходов у мечети в Лондоне

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Наезд на пешеходов возле мечети в Лондоне был совершён на почве ненависти, говорится в заявлении британской полиции.
Полиция назвала мотив наехавшего на пешеходов у мечети в Лондоне
  • © Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, однако аспект ненависти учитывается детективами как отягчающее обстоятельство», — указывается в заявлении.

Как отмечается, четыре пассажира автомобиля вступили в перепалку с группой посетителей центра мусульманской общины. Предположительно, они высказали комментарии исламофобского характера.

По данным правоохранительных органов, пассажиры автомобиля были в нетрезвом состоянии и употребляли наркотики. Скрывшийся с места происшествия водитель разыскивается властями.

Ранее сообщалось, что водитель совершил наезд на пешеходов около мечети в Лондоне. Пострадали три человека.

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