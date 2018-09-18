Жители сирийского города Дария начали массово возвращаться в свои дома

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В сирийской провинции Дамаск жители города Дария начали массово возвращаться в свои дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Дария был освобождён два года назад, но долгое время был закрыт — в населённом пункте проводили разминирование, также там проходил процесс урегулирования статуса боевиков. Теперь в городе началось восстановление инфраструктуры и социальных объектов. 

«Мы, как представители власти, члены администрации, встречаем здесь жителей города, которые решили вернуться. Только за один день приехали 22 тысячи человек. До войны в городе проживало 365 тысяч человек», — сказал представитель местной администрации Мухаммед Абу Зияд.

По данным местных властей, желание вернуться в свои дома выразили более 200 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Сирии начались первые за семь лет муниципальные выборы.

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