Болтон обсудил с премьером Грузии ситуацию в регионе

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе ситуацию в регионе и экономические вопросы.

Об этом информирует пресс-служба правительства Грузии.

Бахтадзе находится с официальным визитом в Соединённых Штатах. По его словам, в ходе встречи были обсуждены «стоящие перед Грузией вызовы» и «роль США с целью их совместного преодоления».

«Мы также рассмотрели ситуацию в регионе, были затронуты и экономические вопросы. Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно», — приводит слова грузинского премьера РИА Новости.

Он добавил, что у правительства Грузии «есть определённый план в этом направлении», с которым был ознакомлен Болтон.

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