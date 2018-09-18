Болтон обсудил с премьером Грузии ситуацию в регионе

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе ситуацию в регионе и экономические вопросы.

Об этом информирует пресс-служба правительства Грузии.

Бахтадзе находится с официальным визитом в Соединённых Штатах. По его словам, в ходе встречи были обсуждены «стоящие перед Грузией вызовы» и «роль США с целью их совместного преодоления».

«Мы также рассмотрели ситуацию в регионе, были затронуты и экономические вопросы. Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно», — приводит слова грузинского премьера РИА Новости.

Он добавил, что у правительства Грузии «есть определённый план в этом направлении», с которым был ознакомлен Болтон.

Ранее в Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США Андреа Томпсона в Тбилиси.