Болтон обсудил с премьером Грузии ситуацию в регионе
Об этом информирует пресс-служба правительства Грузии.
Бахтадзе находится с официальным визитом в Соединённых Штатах. По его словам, в ходе встречи были обсуждены «стоящие перед Грузией вызовы» и «роль США с целью их совместного преодоления».
«Мы также рассмотрели ситуацию в регионе, были затронуты и экономические вопросы. Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно», — приводит слова грузинского премьера РИА Новости.
Он добавил, что у правительства Грузии «есть определённый план в этом направлении», с которым был ознакомлен Болтон.
Ранее в Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США Андреа Томпсона в Тбилиси.