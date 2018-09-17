Французские и британские рыбаки договорились о графике вылова гребешков в Ла-Манше

Французские и британские рыбаки пришли к соглашению относительно графика вылова гребешков в проливе Ла-Манш.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя французского национального комитета по рыболовству Паскаля Коке.

«Сегодня в полночь британские рыбаки покинут восточную зону Ла-Манша и не вернутся туда до 1 ноября», — заявил он.

При этом Коке уточнил, что речь идёт только о рыболовецких лодках длиной более 15 метров.

В августе в Ла-Манше произошли столкновения между британскими и французскими ловцами гребешков. Поводом для конфликта стали границы промысла в зоне ловли гребешков святого Якова, где собрались 35 французских и пять британских судов.