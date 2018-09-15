СМИ: Разведка Британии считает бывшего лидера лейбористов Фута осведомителем СССР

Служба внешней разведки Великобритании считает, что бывший лидер Лейбористской партии страны Майкл Фут (1913—2010) мог быть осведомителем СССР.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги Бена Макинтайра Spy and the Traitor («Шпион и предатель»).

While Foot had not been a “spy or conscious agent” he had been used for disinformation purposes by the Soviet Union https://t.co/TWewDxD50ppic.twitter.com/Qd7uP9R9Kn — The Times of London (@thetimes) 14 сентября 2018 г.

Как уточняет ТАСС, автор книги утверждает, что в 1940-х Фут установил тесные связи с советской стороной.

Со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников британских спецслужб, Макинтайр отмечает, что в 1960-х советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на сумму £37 тыс.

Он также подчёркивает, что после того, как лидер лейбористов осудил ввод войск СССР и союзников на территорию Чехословакии, статус Фута был понижен с «агента» до «конфиденциального контакта».

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