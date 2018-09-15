СМИ: Разведка Британии считает бывшего лидера лейбористов Фута осведомителем СССР

Короткая ссылка
Служба внешней разведки Великобритании считает, что бывший лидер Лейбористской партии страны Майкл Фут (1913—2010) мог быть осведомителем СССР.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги Бена Макинтайра Spy and the Traitor («Шпион и предатель»). 

Как уточняет ТАСС, автор книги утверждает, что в 1940-х Фут установил тесные связи с советской стороной.

Со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников британских спецслужб, Макинтайр отмечает, что в 1960-х советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на сумму £37 тыс. 

Он также подчёркивает, что после того, как лидер лейбористов осудил ввод войск СССР и союзников на территорию Чехословакии, статус Фута был понижен с «агента» до «конфиденциального контакта».

Ранее СМИ передавали, что в Федеральном бюро расследований США после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обеспокоены безопасностью российских перебежчиков, которые живут в Соединённых Штатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить