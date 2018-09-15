СМИ: Разведка Британии считает бывшего лидера лейбористов Фута осведомителем СССР
Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги Бена Макинтайра Spy and the Traitor («Шпион и предатель»).
While Foot had not been a “spy or conscious agent” he had been used for disinformation purposes by the Soviet Union https://t.co/TWewDxD50ppic.twitter.com/Qd7uP9R9Kn— The Times of London (@thetimes) 14 сентября 2018 г.
Как уточняет ТАСС, автор книги утверждает, что в 1940-х Фут установил тесные связи с советской стороной.
Со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников британских спецслужб, Макинтайр отмечает, что в 1960-х советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на сумму £37 тыс.
Он также подчёркивает, что после того, как лидер лейбористов осудил ввод войск СССР и союзников на территорию Чехословакии, статус Фута был понижен с «агента» до «конфиденциального контакта».
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