В Венесуэле задержаны авторы скандального видеоролика о Мадуро
🎥 Comparar a Maduro con un burro en video satírico sale costoso a dos bomberos venezolanos #Venezuela#NicolásMaduro@DanielShoerRothhttps://t.co/D6W9v4SQL6pic.twitter.com/JjEcfSjb5n— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) 14 сентября 2018 г.
На кадрах видно, как сотрудники пожарной охраны заводят осла на станцию в штате Мерида, проводя для него «экскурсию» и называя его «президентом Мадуро».
Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 14 сентября 2018 г.
«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро на станции номер 8... Он совершает инспекцию», — говорит один из авторов видео.
К настоящему времени неизвестно, какие обвинения власти предъявляют задержанным.
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