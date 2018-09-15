В Венесуэле задержаны авторы скандального видеоролика о Мадуро

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В Венесуэле задержаны двое пожарных, подозреваемых в создании скандального видеоролика про президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает El Nuevo Herald.

На кадрах видно, как сотрудники пожарной охраны заводят осла на станцию в штате Мерида, проводя для него «экскурсию» и называя его «президентом Мадуро».

«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро на станции номер 8... Он совершает инспекцию», — говорит один из авторов видео.

К настоящему времени неизвестно, какие обвинения власти предъявляют задержанным.

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