В Венесуэле задержаны авторы скандального видеоролика о Мадуро

В Венесуэле задержаны двое пожарных, подозреваемых в создании скандального видеоролика про президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает El Nuevo Herald.

На кадрах видно, как сотрудники пожарной охраны заводят осла на станцию в штате Мерида, проводя для него «экскурсию» и называя его «президентом Мадуро».

Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS — Isnardo Bravo (@isnardobravo) 14 сентября 2018 г.

«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро на станции номер 8... Он совершает инспекцию», — говорит один из авторов видео.

К настоящему времени неизвестно, какие обвинения власти предъявляют задержанным.

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