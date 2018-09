США ввели санкции против компаний из Малайзии и Таиланда из-за связей с Ираном

Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух компаний из Малайзии и Таиланда за связи с иранской авиакомпанией Mahan Air.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ограничения были наложены на My Aviation Company, Ltd из Бангкока и Mahan Travel and Tourism из Куала-Лумпура.

Ранее иранский вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что Иран не пойдёт на переговоры с Соединёнными Штатами, находясь под санкциями.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал готовность Евросоюза блокировать санкции Вашингтона против Тегерана.