СМИ: Во Франции при наезде автомобиля пострадали два посетителя бара
- Reuters
Об этом сообщает BFM.
Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы.
Инцидент произошёл в ночь на 14 сентября. Водитель автомобиля направил транспортное средство в сторону людей, после чего врезался в ограждение.
Очевидцы произошедшего передали подозреваемого полиции. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за «мелкие преступления».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В августе на севере Франции пьяный водитель совершил наезд на группу людей.