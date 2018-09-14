СМИ: Во Франции при наезде автомобиля пострадали два посетителя бара

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На юге Франции в городе Ним водитель автомобиля совершил наезд на посетителей бара, в результате произошедшего пострадали два человека.
СМИ: Во Франции при наезде автомобиля пострадали два посетителя бара
  • Reuters

Об этом сообщает BFM.

Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы.

Инцидент произошёл в ночь на 14 сентября. Водитель автомобиля направил транспортное средство в сторону людей, после чего врезался в ограждение. 

Очевидцы произошедшего передали подозреваемого полиции. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за «мелкие преступления».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В августе на севере Франции пьяный водитель совершил наезд на группу людей.

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