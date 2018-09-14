Китай и Франция выступили против политики односторонних действий

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Министры иностранных дел Китая и Франции Ван И и Жан-Ив Ле Дриан выступили против политики односторонних действий, об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.

«Обе стороны должны вносить больше стратегических оттенков в китайско-французские отношения и делать больший вклад в содействие миру... Неопределённость и нестабильность нынешней международной ситуации продолжает увеличиваться, усиливаются односторонность и протекционизм, нарушаются международные правила, и многосторонняя система сталкивается с проблемами», — говорится в сообщении главы МИД КНР Ван И.

Он отметил, что обе страны будут сосредоточены на ускорении реализации планов сотрудничества в различных областях, определённых главами двух государств.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Кэцян посетил Германию с официальным визитом для межправительственных консультаций.

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