Парламентская делегация КНДР посетит Евразийский женский форум в Петербурге

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Парламентская делегация Северной Кореи поучаствует в работе Второго Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Я была рада узнать, что принято решение о направлении женской делегации во главе с вице-спикером парламента КНДР Ли Хэн Чжон. Я с ней пообщалась, мы поговорили, она с большим желанием едет на Евразийский женский форум. Уверена, что представительницы КНДР будут принимать самое активное участие в его работе», — сказала Матвиенко в интервью «Российской газете».

По её словам, это решение властей КНДР говорит о «готовности открывать свою страну, давать возможность женщинам, парламентариям общаться на международных площадках».

«И мы, конечно, этот настрой будем всячески поддерживать», — добавила она.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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