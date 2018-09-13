Адвокат рассказал о состоянии признавшегося в киберпреступлениях в США россиянина Левашова

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Российский программист Пётр Левашов, признавшийся в киберпреступлениях в суде США, не испытывает проблем со здоровьем. Об этом заявил адвокат Вадим Глозман.

«У него нет никаких проблем со здоровьем, его проблемы общие для всех людей, заключённых в США, — условия неидеальные», — цитирует адвоката РИА Новости.

Также, по его словам, Левашов не давал письменных обязательств о сотрудничестве с властями в обмен на сниженный срок.

Ранее в генеральном консульстве России в Нью-Йорке заявили, что условия содержания Петра Левашова в американской тюрьме улучшены.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и впоследствии экстрадирован из Испании в США.

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