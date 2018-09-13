Посол: Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией по укреплению безопасности в Европе

Короткая ссылка
Франция заинтересована во взаимодействии с Россией по укреплению безопасности в Европе, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.

«Франция, несомненно, заинтересована в укреплении партнёрства с Россией», — цитирует её РИА Новости.

Берманн также заявила о намерении французской стороны развивать экономическое партнёрство с Россией. 

«Мы занимаем второе место по масштабам инвестиций в Россию в 2017 году (среди стран ЕС). Франция является также одним из крупнейших работодателей в России», — добавила она.

В июне сообщалось, что Берманн провела встречу с членами правительства Сахалинской области при сопровождении Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить