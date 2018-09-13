Посол: Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией по укреплению безопасности в Европе

Франция заинтересована во взаимодействии с Россией по укреплению безопасности в Европе, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.

«Франция, несомненно, заинтересована в укреплении партнёрства с Россией», — цитирует её РИА Новости.

Берманн также заявила о намерении французской стороны развивать экономическое партнёрство с Россией.

«Мы занимаем второе место по масштабам инвестиций в Россию в 2017 году (среди стран ЕС). Франция является также одним из крупнейших работодателей в России», — добавила она.

В июне сообщалось, что Берманн провела встречу с членами правительства Сахалинской области при сопровождении Франко-российской торгово-промышленной палаты.