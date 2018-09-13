Хейли призвала не испытывать решимость США снова применить силу в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не стоит испытывать решимость Соединённых Штатов применить силу ещё раз в случае использования химического оружия в Сирии.

«Мы предупреждали, что они дважды применяли химоружие, и президент Трамп дважды принимал меры. Не стоит испытывать нас снова, потому что шансы, с моей точки зрения, складываются против них», — заявила она в эфире Fox News.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что в Сирии боевики совместно с членами организации «Белые каски» отсняли кадры постановочной «химатаки» в Идлибе.

Кроме того, глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что члены организации «Белые каски» в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе.