Посол: Россия и Аргентина работают над соглашением по кибербезопасности
Он отметил, что диалог с аргентинской стороной идёт в рамках борьбы с террористическим и преступным использованием киберпространства.
«Мы подготовили проект межправительственного соглашения по кибербезопасности, аргентинская сторона передала нам свои поправки, сейчас мяч находится на российской стороне», — цитирует Феоктистова РИА Новости.
Дипломат добавил, что Россия предлагает Аргентине различные варианты сотрудничества в сфере атомной энергетики.
«Росатом готов оказать содействие в сооружении АЭС российского дизайна», — сказал он.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» обсуждает с китайскими партнёрами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах.