Посол: Россия и Аргентина работают над соглашением по кибербезопасности

Россия и Аргентина прорабатывают проект межправительственного соглашения по кибербезопасности. Об этом заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Он отметил, что диалог с аргентинской стороной идёт в рамках борьбы с террористическим и преступным использованием киберпространства.

«Мы подготовили проект межправительственного соглашения по кибербезопасности, аргентинская сторона передала нам свои поправки, сейчас мяч находится на российской стороне», — цитирует Феоктистова РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия предлагает Аргентине различные варианты сотрудничества в сфере атомной энергетики.

«Росатом готов оказать содействие в сооружении АЭС российского дизайна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» обсуждает с китайскими партнёрами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах.