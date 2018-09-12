Симоньян о реакции представителя профсоюза журналистов на доклад о RT: хоть кто-то во Франции — мужик

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала тот факт, что представитель Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка назвал опасным и вызывающим беспокойство доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране работников телеканала RT и агентства Sputnik.

«В Национальном профсоюзе журналистов Франции почитали доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране RT и Sputnik и назвали его опасным и вызывающим беспокойство. И сказали, что готовят обзор, в котором выразят осуждение доклада. Хоть кто-то во Франции — мужик», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объёмный доклад, в котором в том числе предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию доклада во Франции.