Симоньян о реакции представителя профсоюза журналистов на доклад о RT: хоть кто-то во Франции — мужик
«В Национальном профсоюзе журналистов Франции почитали доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране RT и Sputnik и назвали его опасным и вызывающим беспокойство. И сказали, что готовят обзор, в котором выразят осуждение доклада. Хоть кто-то во Франции — мужик», — написала Симоньян в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объёмный доклад, в котором в том числе предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию доклада во Франции.