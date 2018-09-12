Эксперт прокомментировал заявление Шульгина о мотивах организаторов инцидента в Солсбери

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Полина Полетаева
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление российского постпреда при ОЗХО Александра Шульгина о том, что организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы в России.
Эксперт прокомментировал заявление Шульгина о мотивах организаторов инцидента в Солсбери
  • Reuters

«Всё, безусловно, так. Великобритании и Соединённым Штатам необходимы были моральное оправдание в глазах всего мира и некая заведомая реабилитация, потому что они собирались вмешиваться в российские выборы, не только выборы президента, но и региональные. Там прямая линейная зависимость по времени… К сожалению, медийная раскрутка этого странного кейса настолько сильна, что многие действительно в это верят, потому что привыкли верить СМИ», — сказал он.

Эксперт уверен, что данная провокация могла быть связана и с чемпионатом мира по футболу.

«Информационная атака на Россию ведётся по самым разным направлениям. Спорт — одно из таких важнейших направлений», — заявил он.

Ранее Александр Шульгин заявил, что организаторы инцидента с отравлением в Солсбери пытались повлиять на выборы президента России, прошедшие в марте.

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