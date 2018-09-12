Власти Южной Кореи подтвердили приглашение Путину посетить страну в ближайшее время

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Власти Южной Кореи подтвердили приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить страну в ближайшее время.

Об этом сообщил премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в ходе встречи с Путиным на полях Восточного экономического форума.

«Пользуясь случаем, прошу позволить передать вам особый привет от имени нашего президента господина Мун Чже Ина. Он на самом деле так хотел приехать сам сюда. Но, вы понимаете, что на Корейском полуострове сейчас предстоит очень важная встреча между нашими Кореями», — отметил премьер.

В конце июня сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить страну.

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