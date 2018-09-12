«Росатом» обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах
«Обсуждение начато. Но переговоры на начальной стадии», — цитирует его РИА Новости.
Лихачёв добавил, что построенный с участием России в Китае четвёртый энергоблок Тяньваньской АЭС, как ожидается, к марту 2019 года начнёт выработку электроэнергии.
В июле сообщалось, что строительство с участием России второго энергоблока АЭС «Руппур» стартовало в Бангладеш.
АЭС «Руппур» сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш Дакки. Строительство первого энергоблока стартовало в ноябре 2017-го, начало его промышленной эксплуатации запланировано на 2023 год.