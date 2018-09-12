«Росатом» обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах

Госкорпорация «Росатом» обсуждает с китайскими партнёрами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв на полях ВЭФ.

«Обсуждение начато. Но переговоры на начальной стадии», — цитирует его РИА Новости.

Лихачёв добавил, что построенный с участием России в Китае четвёртый энергоблок Тяньваньской АЭС, как ожидается, к марту 2019 года начнёт выработку электроэнергии.

В июле сообщалось, что строительство с участием России второго энергоблока АЭС «Руппур» стартовало в Бангладеш.

АЭС «Руппур» сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш Дакки. Строительство первого энергоблока стартовало в ноябре 2017-го, начало его промышленной эксплуатации запланировано на 2023 год.