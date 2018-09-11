В Японии позитивно оценили встречу Путина и Абэ во Владивостоке

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В японском Министерстве иностранных дел позитивно оценили встречу российского президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась во Владивостоке.
В Японии позитивно оценили встречу Путина и Абэ во Владивостоке
  • Reuters

Об этом сообщил официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга.

«Мы позитивно оцениваем итоги этой встречи на высшем уровне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин констатировал развитие отношений между военными России и Японии.

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