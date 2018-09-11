Российский посол заявил о намерении Путина и Си Цзиньпина обсудить Сирию на полях ВЭФ

Посол России в Пекине Андрей Денисов заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудят ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Об это сообщает ТАСС.

«Сирия, как и целый ряд других вопросов, — на столе (переговоров. — RT). Это то, что называется «горячо». Поэтому Сирия будет затрагиваться», — сказал он.

По его словам, вооружённый конфликт в стране в настоящее время «ближе к концу, чем когда бы то ни было», поэтому в скором времени надо будет переходить к решению вопроса восстановления Сирии.

«Плюс страна нуждается в гуманитарной помощи. Она пока не в состоянии обеспечить себя самыми насущными средствами существования», — добавил он.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в Идлибской зоне деэскалации.