Российский посол заявил о намерении Путина и Си Цзиньпина обсудить Сирию на полях ВЭФ
Об это сообщает ТАСС.
«Сирия, как и целый ряд других вопросов, — на столе (переговоров. — RT). Это то, что называется «горячо». Поэтому Сирия будет затрагиваться», — сказал он.
По его словам, вооружённый конфликт в стране в настоящее время «ближе к концу, чем когда бы то ни было», поэтому в скором времени надо будет переходить к решению вопроса восстановления Сирии.
«Плюс страна нуждается в гуманитарной помощи. Она пока не в состоянии обеспечить себя самыми насущными средствами существования», — добавил он.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в Идлибской зоне деэскалации.