Де Мистура встретился с дипломатами России, Ирана и Турции
Отмечается, что встречи прошли в рамках консультаций, посвящённых созданию сирийского конституционного комитета.
«Могу подтвердить, что сегодня на двусторонней основе спецпосланник принял делегации...», — сказала Исмаил.
Она отметила, что делегации возглавляли замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, а также замглавы МИД Турции Седат Онал.
Ранее Де Мистура заявлял, что Москва, Тегеран и Анкара несут ответственность за разрешение ситуации в сирийской провинции Идлиб.