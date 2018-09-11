Де Мистура встретился с дипломатами России, Ирана и Турции

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Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве встретился с дипломатами из России, Турции и Ирана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя эмиссара ООН Риим Исмаил.

Отмечается, что встречи прошли в рамках консультаций, посвящённых созданию сирийского конституционного комитета.

«Могу подтвердить, что сегодня на двусторонней основе спецпосланник принял делегации...», — сказала Исмаил.

Она отметила, что делегации возглавляли замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, а также замглавы МИД Турции Седат Онал.

Ранее Де Мистура заявлял, что Москва, Тегеран и Анкара несут ответственность за разрешение ситуации в сирийской провинции Идлиб. 

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