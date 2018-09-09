Эксперт оценил сообщения СМИ о направлении дополнительных войск США на юго-восток Сирии

Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что США дополнительно направили более 100 морских пехотинцев в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии.

«В направлении дополнительных сил в Сирию нет ничего удивительного. Но понятно, что это капля в море. Никаких существенных изменений общему положению дел она не нанесёт. Однако тем самым американцы говорят, что просто так они из Сирии не уйдут. Последние события в Идлибе показывают, что активная фаза военных действий завершается. Это очень символично, потому что протесты начались именно в Идлибе, это был главный очаг восстания, своего рода революционный Петроград», — сказал Синельников-Оришак.

По его словам, Соединённые Штаты пытаются показать, что не собираются просто так уходить из Сирии.

«Большая война действительно закончилась, и американцам надо сейчас показать, что просто так прогнать их из Сирии не получится. Вот это небольшое символичное движение войск — знак того, что американская активность там продолжается и будет продолжаться», — подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон направил дополнительный контингент войск в удерживаемый силами коалиции форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии.