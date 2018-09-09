СМИ: 17 человек погибли при крушении самолёта в Южном Судане
По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения самолёта в озеро в Южном Судане.
- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: 17 people killed when aircraft crashes into lake in South Sudan.— The Associated Press (@AP) 9 сентября 2018 г.
30 августа сообщалось, что по меньшей мере 17 человек, в том числе двое детей, погибли при крушении военного вертолёта в Эфиопии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: