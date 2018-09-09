Франция потратит более €3,5 млрд на обновление оборонных спутников
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"Dans la loi de programmation militaire nous avons prévu plus de 3,5 milliards d’euros pour renouveler la totalité de la capacité des satellites de défense", fait valoir @florence_parly dans le #GrandRDV@Europe1@CNEWS@LesEchospic.twitter.com/mAidiWakXp— Europe 1 📻 (@Europe1) 9 сентября 2018 г.
«В законе о военном планировании мы предусмотрели €3,6 млрд на обновление потенциала оборонных спутников», — цитирует её Europe1.
Министр добавила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, чтобы «просто знать, кто к нам приближается».
Ранее Парли заявила, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.