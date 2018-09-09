Франция потратит более €3,5 млрд на обновление оборонных спутников

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Франция планирует потратить более €3,5 млрд на программу обновления оборонных спутников. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Франция потратит более €3,5 млрд на обновление оборонных спутников
  • ©pixabay.com

«В законе о военном планировании мы предусмотрели €3,6 млрд на обновление потенциала оборонных спутников», — цитирует её Europe1.

Министр добавила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, чтобы «просто знать, кто к нам приближается».

Ранее Парли заявила, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.

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