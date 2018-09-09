Франция потратит более €3,5 млрд на обновление оборонных спутников

Франция планирует потратить более €3,5 млрд на программу обновления оборонных спутников. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Dans la loi de programmation militaire nous avons prévu plus de 3,5 milliards d’euros pour renouveler la totalité de la capacité des satellites de défense", fait valoir @florence_parly dans le #GrandRDV@Europe1@CNEWS@LesEchospic.twitter.com/mAidiWakXp — Europe 1 📻 (@Europe1) 9 сентября 2018 г.

«В законе о военном планировании мы предусмотрели €3,6 млрд на обновление потенциала оборонных спутников», — цитирует её Europe1.

Министр добавила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, чтобы «просто знать, кто к нам приближается».

Ранее Парли заявила, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.