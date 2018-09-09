В Таиланде при нападении вооружённых мужчин на районный центр образования погибли два человека

В Таиланде два добровольца сил местной самообороны погибли в результате нападения вооружённых мужчин на районный центр образования в провинции Наративат.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что боевики обстреляли пост охраны центра и соседний дом. Владелец дома погиб на месте, ещё один доброволец, находившийся на посту охраны, был тяжело ранен и позже скончался в больнице.

По последним данным, ещё два человека, получивших ранения, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции.