В Таиланде при нападении вооружённых мужчин на районный центр образования погибли два человека

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В Таиланде два добровольца сил местной самообороны погибли в результате нападения вооружённых мужчин на районный центр образования в провинции Наративат.
В Таиланде при нападении вооружённых мужчин на районный центр образования погибли два человека
  • Reuters

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что боевики обстреляли пост охраны центра и соседний дом. Владелец дома погиб на месте, ещё один доброволец, находившийся на посту охраны, был тяжело ранен и позже скончался в больнице.

По последним данным, ещё два человека, получивших ранения, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции.

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