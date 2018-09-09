Российским морякам со стоящего в Пусане теплохода Sea Alexa выплатили долги по зарплате
Об этом РИА Новости сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
«Шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, остальные — за два месяца, им обещали выдать остатки по приходу судна во Владивосток», — сказал он.
По словам Суханова, списавшихся моряков будут менять на новых.
Sea Alexa с 12 россиянами на борту стоит в порту Пусана с 28 июля.
Ранее сообщалось, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в Пусане, не могут вернуться домой.
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