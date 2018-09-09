Российским морякам со стоящего в Пусане теплохода Sea Alexa выплатили долги по зарплате

Российским морякам с теплохода Sea Alexa под флагом Танзании, стоящего в южнокорейском Пусане, были выплачены долги по заработной плате.

Об этом РИА Новости сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

«Шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, остальные — за два месяца, им обещали выдать остатки по приходу судна во Владивосток», — сказал он.

По словам Суханова, списавшихся моряков будут менять на новых.

Sea Alexa с 12 россиянами на борту стоит в порту Пусана с 28 июля.

Ранее сообщалось, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в Пусане, не могут вернуться домой.

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