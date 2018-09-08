В Минобороны Китая выступили за укрепление отношений с Ираном

Пекин готов активно развивать сотрудничество между вооружёнными силами Китая и Ирана. Об этом заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи со своим иранским коллегой Амиром Хатами.

«В последние годы Китай и Иран добились плодотворных результатов в сотрудничестве в различных сферах, оказывали взаимную поддержку и демонстрировали взаимное понимание по вопросам, представляющим важнейший интерес», — цитирует китайского министра РИА Новости.

В свою очередь Хатами подчеркнул, что Иран «высоко ценит важную роль, которую играет КНР в вопросах поддержания международного и регионального мира и стабильности».

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