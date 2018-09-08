В Минобороны Китая выступили за укрепление отношений с Ираном

Короткая ссылка
Пекин готов активно развивать сотрудничество между вооружёнными силами Китая и Ирана. Об этом заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи со своим иранским коллегой Амиром Хатами.

«В последние годы Китай и Иран добились плодотворных результатов в сотрудничестве в различных сферах, оказывали взаимную поддержку и демонстрировали взаимное понимание по вопросам, представляющим важнейший интерес», — цитирует китайского министра РИА Новости.

В свою очередь Хатами подчеркнул, что Иран «высоко ценит важную роль, которую играет КНР в вопросах поддержания международного и регионального мира и стабильности».

Ранее в МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении Ирана.

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить