В Минобороны Китая выступили за укрепление отношений с Ираном
«В последние годы Китай и Иран добились плодотворных результатов в сотрудничестве в различных сферах, оказывали взаимную поддержку и демонстрировали взаимное понимание по вопросам, представляющим важнейший интерес», — цитирует китайского министра РИА Новости.
В свою очередь Хатами подчеркнул, что Иран «высоко ценит важную роль, которую играет КНР в вопросах поддержания международного и регионального мира и стабильности».
Ранее в МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении Ирана.
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.