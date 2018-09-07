США ввели санкции против четырёх физлиц за поставки топлива и оружия властям Сирии

Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырёх физических лиц и пяти юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ. Их обвиняют в причастности к поставкам топлива и оружия сирийским властям.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как указывается в заявлении министерства, данные люди и компании были добавлены в список, так как «содействовали проведению финансовых операций и поставкам топлива и вооружений сирийскому режиму».

При этом в ведомстве вместе с этим обвинили власти Сирии и попавшие под санкции компании, в частности транспортную фирму Qatirji, в поставках топлива террористической организацией «Исламское государство»*.

«Qatirji сохраняет тесные связи с сирийским режимом и содействует торговле топливом между режимом и ИГ, включая поставки нефтепродуктов на подконтрольные ИГ территории», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционные списки восемь физических и пять юридических лиц за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы использовалось в программе разработки химического оружия.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.