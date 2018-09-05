Эксперт оценил сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что подготовительный орган Совета ЕС одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.

Как отметил эксперт, не сложилось благоприятного фона, чтобы эти меры не были продлены на новый срок.

«Руководства ЕС и России понимают, что следующий интенсивный этап обсуждения темы Донбасса и российско-украинских отношений наступит уже после выборного этапа на Украине, в 2019 году», — пояснил он.

По словам Валяева, пока ситуация находится в «замороженном состоянии», технически будут продлеваться связанные с ней решения, в том числе по санкциям.

Эксперт также заявил о необходимости прийти к пониманию того, что диалог на языке санкций не продуктивен.

В августе профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил просьбу Украины к Европейскому суду по правам человека ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных к «нарушению прав» осуждённых в России украинцев.