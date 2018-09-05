Эксперт прокомментировал новые заявления Британии по делу о покушении на Скрипалей

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Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал информацию о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Эксперт прокомментировал новые заявления Британии по делу о покушении на Скрипалей
  • Reuters

«Так называемое расследование по предполагаемому отравлению Скрипалей содержит элементы художественного фильма или спектакля и развивается по законам жанра», — заявил Асафов.

По его словам, имена и фотографии подозреваемых подходят под стереотипных «русских злодеев», но, кроме этих имён, нет никаких доказательств.

Ранее президент Российского союза химиков Виктор Иванов оценил в разговоре с RT данные о веществе в деле об отравлении в Солсбери.

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