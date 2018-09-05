Эксперт прокомментировал новые заявления Британии по делу о покушении на Скрипалей
- Reuters
«Так называемое расследование по предполагаемому отравлению Скрипалей содержит элементы художественного фильма или спектакля и развивается по законам жанра», — заявил Асафов.
По его словам, имена и фотографии подозреваемых подходят под стереотипных «русских злодеев», но, кроме этих имён, нет никаких доказательств.
Ранее президент Российского союза химиков Виктор Иванов оценил в разговоре с RT данные о веществе в деле об отравлении в Солсбери.