Меркель заявила о проблеме нехватки кадров в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров — одна из важнейших проблем для развития экономики ФРГ.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на выступление Меркель во Франкфурте-на-Майне.

Канцлер отметила, что в стране не хватает специалистов и это может стать сдерживающим фактором для экономического развития.

Меркель подчеркнула, что вопрос поиска Германией недостающих кадров, является «доминирующим».

Правительство ФРГ планирует рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции этой осенью.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса большинство граждан Германии выступают за то, чтобы давать мигрантам, запрос которых на убежище был отклонён, возможность учиться или работать в ФРГ.