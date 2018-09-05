В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Идлибе

Короткая ссылка
Ситуация в сирийском Идлибе вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Идлибе
  • Reuters

«По-прежнему ситуация в Идлибе является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности и, конечно, на повестке дня всех контактов, которые российская сторона на различных уровнях осуществляет с заинтересованными коллегами», — сказал Песков.

По его словам, по оперативной обстановке стоит ориентироваться на заявления Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить операцию сирийской армии в провинции Идлиб. По его словам, «сотни тысяч человек могут быть убиты». Он призвал «не позволить этому произойти».

США хотят провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийской провинции.

Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Дамаск и его союзники считают необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным способом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить