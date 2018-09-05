В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Идлибе

Ситуация в сирийском Идлибе вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему ситуация в Идлибе является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности и, конечно, на повестке дня всех контактов, которые российская сторона на различных уровнях осуществляет с заинтересованными коллегами», — сказал Песков.

По его словам, по оперативной обстановке стоит ориентироваться на заявления Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить операцию сирийской армии в провинции Идлиб. По его словам, «сотни тысяч человек могут быть убиты». Он призвал «не позволить этому произойти».

США хотят провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийской провинции.

Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Дамаск и его союзники считают необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным способом.