В Норвегии суд сократил приговор россиянину, задержанному со взрывным устройством в Осло

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Верховный суд Норвегии на два месяца сократил приговор 18-летнему гражданину России, который в апреле 2017 года был задержан в Осло с маломощным взрывным устройством.
В Норвегии суд сократил приговор россиянину, задержанному со взрывным устройством в Осло
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Об этом сообщает издание VG со ссылкой на адвоката россиянина Нильса Кристиана Нордхюса.

Ранее СМИ писали, что суд приговорил задержанного в Осло россиянина к девяти месяцам тюрьмы.

10 апреля 2017 года стало известно, что власти Норвегии задержали российского гражданина 2000 года рождения.

Молодой человек был задержан через день после теракта в центре Стокгольма, где грузовик наехал на людей. В результате теракта погибли пять человек, 15 получили травмы. Сам россиянин заявил следствию, что не имеет никакого отношения к исламистам.

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