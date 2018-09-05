Генконсул: члены экипажа российского судна не могут вернуться из США на родину

Члены экипажа российского судна не могут вернуться из Нового Орлеана в Россию в связи с отсутствием виз у сменной команды, из-за сложившейся ситуацией МИД России направил ноту в посольство США в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула в Хьюстоне Александра Писарева.

«Теплоход «Поморье», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», находится с мая 2018 года в порту города Нового Орлеана под арестом в связи с невыплатой компанией-судовладельцем имеющейся задолженности», — рассказал он.

По его словам, к августу у 17 членов экипажа закончились контракты. Он отметил, что «компания-судовладелец подготовила сменный экипаж», членам которого необходимо получить американские визы.

«МИД России 17 августа официально попросил посольство США ускорить оформление виз сменному экипажу, однако они до сих пор не выданы», — заявил генконсул.

Писарев добавил, что российские ведомства подключены к поискам выхода из сложившейся ситуации. Генконсульство оказывает содействие членам экипажа в решении возникающих у них вопросов.

«Ситуация осложняется тем, что в районе Мексиканского залива начинается период штормов и ураганов, в частности в ближайшие сутки здесь ожидают ухудшение погоды», — сказал он.

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