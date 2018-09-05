Посольство России в США прокомментировало сообщения о проблемах со здоровьем Никулина

В посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» экстрадированного из Чехии в Соединённые Штаты россиянина Евгения Никулина вызывают тревогу.

«Вызывают серьёзную тревогу сообщения СМИ о возможных проблемах с «психическим состоянием» Е.А.Никулина. В таком случае вся вина за ухудшение его здоровья ложится на американские власти», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что на этом фоне «намёки» адвоката Никулина Аркадия Буха об угрозе жизни россиянина со стороны российской дипмиссии «звучат цинично».

В посольстве добавили, что до прекращения общения с представителями посольства Бух «придерживался иной линии» и заявлял российским дипломатам, что «опасается, как бы его подзащитного в Америке не «залечили».

«Возможно, сейчас это и происходит», — предположили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что россиянина Никулина, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, проверят на вменяемость.