Посольство России в США прокомментировало сообщения о проблемах со здоровьем Никулина

Короткая ссылка
В посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» экстрадированного из Чехии в Соединённые Штаты россиянина Евгения Никулина вызывают тревогу.

«Вызывают серьёзную тревогу сообщения СМИ о возможных проблемах с «психическим состоянием» Е.А.Никулина. В таком случае вся вина за ухудшение его здоровья ложится на американские власти», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что на этом фоне «намёки» адвоката Никулина Аркадия Буха об угрозе жизни россиянина со стороны российской дипмиссии «звучат цинично».

В посольстве добавили, что до прекращения общения с представителями посольства Бух «придерживался иной линии» и заявлял российским дипломатам, что «опасается, как бы его подзащитного в Америке не «залечили». 

«Возможно, сейчас это и происходит», — предположили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что россиянина Никулина, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, проверят на вменяемость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить