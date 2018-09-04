Шульгин: в ОЗХО с интересом восприняли информацию России о готовящейся провокации в Сирии

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с большим интересом восприняли полученную от России информацию о том, что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением химического оружия.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

«Наши коллеги с большим интересом восприняли сообщение и просили иметь в виду, что позиция западных стран по сирийскому вопросу, в частности, в том, что касается химического оружия, вызывает недоумение и ставит в некомфортное положение большое количество стран», — отметил он.

По его словам, в связи с этим «было высказано пожелание» довести эту точку зрения до большего количества делегаций, а также провести встречи с региональными группами и группой движения неприсоединения, которая функционирует в ОЗХО.

«И такой работой мы безусловно займёмся, уже начиная со следующей недели», — заявил Шульгин.

Он выразил надежду, что техсекретариат организации также «в конечном счёте возвысит свой голос, что-то опубликует или выступит с каким-то заявлением».

Ранее стало известно, что Россия предупредит членов ОЗХО о готовящейся инсценировке с химоружием в Идлибе.