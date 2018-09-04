Шульгин: в ОЗХО с интересом восприняли информацию России о готовящейся провокации в Сирии
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.
«Наши коллеги с большим интересом восприняли сообщение и просили иметь в виду, что позиция западных стран по сирийскому вопросу, в частности, в том, что касается химического оружия, вызывает недоумение и ставит в некомфортное положение большое количество стран», — отметил он.
По его словам, в связи с этим «было высказано пожелание» довести эту точку зрения до большего количества делегаций, а также провести встречи с региональными группами и группой движения неприсоединения, которая функционирует в ОЗХО.
«И такой работой мы безусловно займёмся, уже начиная со следующей недели», — заявил Шульгин.
Он выразил надежду, что техсекретариат организации также «в конечном счёте возвысит свой голос, что-то опубликует или выступит с каким-то заявлением».
Ранее стало известно, что Россия предупредит членов ОЗХО о готовящейся инсценировке с химоружием в Идлибе.