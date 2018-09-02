Папа Римский призвал стороны к диалогу, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск заявил, что вопрос освобождения Идлиба от террористов следует решать путём переговоров для того, чтобы исключить риск гуманитарной катастрофы в сирийской провинции. Об этом сообщает Vatican News.
Папа Римский призвал стороны к диалогу, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе
  • Reuters

Он отметил, что в Сирии ещё идёт война и «существует риск гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб».

При этом понтифик добавил, что «необходимо использовать инструменты дипломатии, диалога и переговоров в соответствии с требованиями мировых гуманитарных норм, чтобы защитить жизни гражданского населения».

Ранее в российском МИД заявили, что Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также с сирийским правительством и представителями оппозиции. 

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призвала западных партнёров «не играть с огнём» в сирийском Идлибе, где, по данным Минобороны, готовится провокация с использованием химического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить