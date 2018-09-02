Папа Римский призвал стороны к диалогу, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе

Папа Римский Франциск заявил, что вопрос освобождения Идлиба от террористов следует решать путём переговоров для того, чтобы исключить риск гуманитарной катастрофы в сирийской провинции. Об этом сообщает Vatican News.

Он отметил, что в Сирии ещё идёт война и «существует риск гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб».

При этом понтифик добавил, что «необходимо использовать инструменты дипломатии, диалога и переговоров в соответствии с требованиями мировых гуманитарных норм, чтобы защитить жизни гражданского населения».

Ранее в российском МИД заявили, что Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также с сирийским правительством и представителями оппозиции.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призвала западных партнёров «не играть с огнём» в сирийском Идлибе, где, по данным Минобороны, готовится провокация с использованием химического оружия.