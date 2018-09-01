В Белом доме сообщили, что Пенс будет представлять США на саммитах АСЕАН и АТЭС

В Белом доме заявили, что представлять американскую сторону на саммите АСЕАН в Сингапуре и форуме АТЭС в Папуа — Новой Гвинее будет вице-президент США Майк Пенс.

«Президент попросил вице-президента Майка Пенса поехать в Сингапур в ноябре и посетить саммит США — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а затем поехать в Папуа — Новую Гвинею на встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

Отмечается, что Пенс намерен встретиться с американскими союзниками и партнёрами в ходе данных поездок провести с ними переговоры.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил того, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).